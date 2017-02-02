عسير.. وفاة وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بحادث تصادم على طريق الساحل

متابعات-فجر :

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرين من عائلة واحدة، أمس (الأربعاء)، بحادث تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق الساحل بالقرب من مدخل القحمة في منطقة عسير.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري بأن عمليات المنطقة تلقت مساء أمس الأربعاء الساعة 21:48 بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين وشاحنة على طريق الساحل مدخل القحمة من جهة الحريضة ونتج عن الحادث ست حالات من عائلة واحدة ثلاث منها وفيات وثلاث إصابات حالتين منها خطيرة .

وباشرت الفرق الإسعافية الحادث بفرقتين اسعافيتين وفرقه من وزارة الصحة وفرقة من الدفاع المدني.