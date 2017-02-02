روسيا تعزز الرقابة على الحدود مع “بيلاروس”

متابعات-فجر :

تعتزم روسيا تعزيز الرقابة على الحدود مع جارتها بيلاروس (روسيا البيضاء).

وأمر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي) الكسندر بورتنيكوف، أمس الأربعاء، بإقامة قطاعات حدودية في المناطق الإدارية بسكوف وسمولنسك وبريانسك، والتي لها حدود مع الجارة بيلاروس.

وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت عن المرسوم،

يذكر أنه حتى الآن لا يوجد رقابة حدودية على دخول الأفراد بين روسيا وبيلاروس، كما لا يوجد أيضاً جمارك بين الدولتين، ويرجع القرار الروسي إلى شكوى موسكو من تهريب مواد غذائية محظور استيرادها من الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس، كما يرجع إلى اعتزام بيلاروس تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائحين، ما جعل روسيا تتخوف من إمكانية دخول أجانب إلى أراضيها بشكل غير مشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي مختص بتأمين حدود الاتحاد الروسي.