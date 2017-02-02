الدفاع المدني.. إصابة عامل آسيوي إثر انفجار سحابة غاز بحي العوالي

متابعات-فجر :

أصيب عامل آسيوي إثر انفجار سحابة غاز بمنزل بحي العوالي في مكة المكرمة، وقد تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق في منزل بحي العوالي خلف مصلى العيد، وكان الحادث عبارة عن حدوث انفجار لسحابة غاز بداخل غرفة حارس تقع في فناء فيلا مكونة من دورين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن الحادث إصابة حارس المبنى من إحدى الجنسيات الآسيوية بحروق جرى نقله للمستشفى وحالته مستقرة كما نجم عن الحادث تضرر إحدى السيارات المتوقفة جوار الغرفة نتيجة تضرر جدران الغرف موقع الحادث،

وباشر فريق الإدارة التحقيق والتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات الأمنية.