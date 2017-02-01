أمريكا تُنذر إيران لاختبارها صاروخًا باليستياً

وكالات – فجر

قال مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي أن الولايات المتحدة حذرت إيران رسمياً اليوم الأربعاء بشأن نشاطها المزعزع للاستقرار “بعدما أجرت اختباراً على صاروخ باليستي في مطلع الأسبوع”.

وأضاف فلين في إفادة صحفية بالبيت الأبيض دون أن يوضح ماذا يقصد تحديداً “نحذر إيران بشكل رسمي اعتباراً من اليوم”، وقال فلين أن إطلاق الصاروخ الباليستي يوم الأحد جاء تحدياً لقرار مجلس الأمن الذي يطالب إيران بعدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.