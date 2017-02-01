أمير الرياض في وداع أمير الكويت وملك البحرين بعد حضورهما مهرجان “الجنادرية 31”

واس – فجر

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الرياض مساء اليوم، بعد أن حضر حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ).

وكان في وداع سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

كما غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الرياض مساء اليوم، بعد حضوره حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ).

وكان في وداع جلالته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.