رسمياً.. “كارتيرون” مديرًا فنياً للنصر بمليوني ريال

متابعات – فجر

وقع رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي اليوم الأربعاء العقد الرسمي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حتى نهاية الموسم ‏مع افضلية التجديد لموسم آخر مقابل مليوني ريال.

وتابع كارتيرون تدريب أمس، وسيتولى المهمة بعد مباراة الخليج بعد غد السبت في الجولة الـ17 من “دوري جميل”، من جهة أخرى تعرض المدافع محمد عيد للاصابة في العضلة وستحدد الاشعة مدة غيابه وانخرط لاعب خط الوسط راكان الشملان في التدريبات اللياقية، واجرى تدريبات المرونة للركبة من خلال الجري حول الملعب مع تدريبات منوعة.

وكان الشملان قد أجرى عملية الرباط المتصالب الامامي قبل شهرين.