التعاون يزيد من جراح الشباب

فيصل الخليل – الرياض – فجر

خطف سكري القصيم ثلاث نقاط ثمينة، وذلك بعدما تخطى ضيفه الشباب بهدفين دون رد، وذلك خلال مجريات الجولة 17 من دوري جميل.

محمد الصيعري وضع التعاون في المقدمة بهدف في الدقيقة 27 مُستغلًا تمريرة “بالكعب” من المايسترو جهاد الحسين.

وبالدقيقة 78 أنهى المهاجم الشبابي السابق موسى الشمري كل شيء وسجّل الهدف الثاني للسكري بتسديدة من خارج مناطق الجزاء في مرمى الشباب الخالي، مُستثمرًا تمريرة أحمد الزين الذي استغل خطأً فادحًا من الحارس الشبابي الشاب منصور جوهر وقص الكرة ومررها للشمري.

بقية دقائق المباراة لم تشهد أي جديد، لتنتهي بفوز التعاون بثنائية نظيفة أعادته للمركز السابع برصيد 21 نقطة، فيما بقيَ الشباب خامسًا بـ25 نقطة.