شرطة الأحساء تُوقف مواطن حاول سرقة صراف آلي

متابعات – فجر

تمكنت الجهات الأمنية بالأحساء من ضبط مواطن أثناء قيامة بعملية سرقة صراف آلي، وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بفضل من الله وتوفيقه وبناء لما توفر من معلومات تمكن رجال دوريات الأمن بمحافظة الأحساء مؤخرا من القبض على مواطن عشريني أثناء قيامه بمحاولة فتح جهاز للصرف الآلي بإحدى المواقع بالمحافظة وذلك بغرض سرقة محتوياته من مبالغ مالية مبيناً أنه تم القبض على المتهم بعد ضبطه بالجرم المشهود وضبط الأدوات المستخدمة في السرقة حيث تم إيقافه وإحالة أوراق القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.