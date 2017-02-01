“الفتح” يفتتح الجولة 17 بانتصار على “رائد التحدي”

فيصل الخليل – الرياض – فجر

انطلقت الجولة 17 من دوري جميل بفوز الفتح على مضيفه الرائد بهدفين لهدف.

“توفيق بوحميد” افتتح النتيجة للفتح في الدقيقة 54 بتسديدة مقوّسة مرّت من فوق الحارس خالد شراحيلي لداخل المرمى الرايداوي، وقبل النهاية بربع الساعة أضاف حمدان الحمدان الهدف الثاني للنموذجي بتسديدة مقوّسة أخرى “لوب” مُستغلًا تمريرة حمد الجهيّم الذي أنهى كل شيء لأبناء النخيل بالدقيقة 86 مُستغلًا تمريرة بالرأس من زميله البرازيلي ناثان جونيور.

بالدقيقة 90+1 سجّل صالح الشهري هدف الرائد الوحيد بضربة رأس مُستغلًا خطأً فادحًا من عبدالله العويشير حارس الفتح، لتنتهي المباراة بفوز النموذجي بثلاثية مقابل هدف ووصوله للنقطة 14، ليترك المركز الأخير للمرة الأولى هذا الموسم ويرتقي للمركز الحادي عشر، الرائد بدوره تراجع للمركز الثامن بـ19 نقطة.