الإصابة تنهي موسم لاعب الميلان “بونافنتورا”

مابعات – فجر :

سيغيب لاعب وسط ميلان الإيطالي جاكومو بونافنتورا حتى نهاية الموسم الحالي بعد خضوعه لجراحة إثر إصابته في العضلة المقربة الطويلة اليسرى، بحسب ما أعلن فريقه اليوم الأربعاء.

وبحسب الفريق اللومباردي، نجحت الجراحة التي أجريت في فنلندا، وستكون مدة الغياب مقدرة بـ “أربعة أشهر إلا في حال حصول مضاعفات”.

وهكذا يكون موسم بونافنتورا الذي أصيب الأحد خلال الخسارة أمام اودينيزي، قد انتهى على الأرجح قبل أوانه.

وتلقى ميلان، ضربة قاسية بغياب لاعب الوسط الهجومي، إذ كان يعول عليه المدرب فينتشنزو مونتيلا بشكل كبير وكان من أكثر اللاعبين حسما في تشكيلته.