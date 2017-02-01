ايفانوفيتش يعود لروسيا وينضم لزينيت سان بطرسبرج قادما من تشيلسي

متابعات – فجر :

أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء التعاقد مع برانيسلاف ايفانوفيتش مدافع تشيلسي الإنجليزي لمدة عامين ونصف.

وذكر زينيت أن عقد قائد صربيا – الذي لعب أيضا لصالح لوكوموتيف موسكو قبل الانضمام إلى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في 2008 – يتضمن خيار تمديده لعام إضافي.

وقال اللاعب عبر موقع ناديه الجديد على الانترنت “كنت أتمنى كثيرا العودة إلى روسيا واللعب هنا. أنا متحمس وأعتقد أن بإمكاني اللعب لعدة مواسم على أعلى مستوى.”

وكان عقد اللاعب البالغ عمره 32 عاما – والذي فاز بلقب الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي – سينتهي مع الفريق اللندني في نهاية الموسم الحالي.

وقال “أنا سعيد باللعب. سواء في قلب الدفاع أو على الجانب الأيمن. هذا ربما سؤال ينبغي توجيهه للمدرب ولكنني سعيد باللعب في أي مركز”.