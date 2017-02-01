أبل تحطم الأرقام القياسية بإيرادات 78.4 مليار دولار

متابعات – فجر :

فاجأت شركة أبل العالم بتحقيقها أرباحاً خيالية خلال الربع المالي الأخير، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على هاتف آيفون 7 الجديد الذي صدر في سبتمبر الماضي.

وباعت الشركة الأمريكية العملاقة 78.3 مليون آيفون خلال الربع الأخير الذي تزامن مع موسم أعياد الميلاد والعطلات، ارتفاعاً من 74.8 مليون هاتف خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذه النتائج تأتي عكس توقعات كافة محللي “وول ستريت” التي أكدت أن أبل تنهار بسبب تراجع أرباحها السنوية منذ 15 عاماً.

ووفقاً لتقرير من موقع “تليجراف” البريطاني، فالشركة حققت إيرادات وصلت إلى 78.4 مليار دولار، ووصل صافي أرباحها 17.9 مليار دولار، مع وصول قيمة السهم الواحد إلى 3.36 دولار.

أما عن مبيعات أجهزة الآيباد فانخفضت إلى 13 مليون جهاز، في حين أن أجهزة الكمبيوتر “ماك” ارتفعت قليلاً، مدعومة بإطلاقها لأجهزة “ماك بوك” الأخيرة، كما نمت مبيعات التطبيقات وخدمة الموسيقى وتخزين السحابي إلى 7.2 مليار دولار.