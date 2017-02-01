“النقد” تعطي الضوء الأخضر لشركة “أسيج” في إصدار وثائق التأمين

واس – فجر :

سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة (أسيج) بإصدار وثائق تأمين بعد توقيفها في نوفمبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة أنه إلحاقاً لإعلانها بتاريخ 28 /11 / 2016م المتضمن منع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) من قبول مكتتبي تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة بدءاً من تاريخ 29 /11 /2016م، فقد قررت المؤسسة السماح لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات بدءاً من يوم الخميس الموافق 2 /2 /2017م.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن هذا القرار جاء بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وطوَّرت نظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات وشكاوى العملاء.