إنجازات طبية لمستشفيات بيشة

بيشة – فجر :

قالت “الصحة” أن مستشفى تثليث العام أجرى أكثر من (١٦٠) عملية جراحية مابين كبرى وصغرى وعمليات برنامج جراحة اليوم الواحد وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي ١٤٣٨هـ ، كما أتمت عيادة فحص ماقبل الزواج الفحص علي (٢٧٠) حالة .

ومن جانب آخر إستقبل قسم الطوارئ في مستشفى العلايا خلال نفس الفترة (19825) حالة منها (145) حالة بسبب الحوادث ، كما أجرت الطواقم الطبية أكثر من (100) عملية جراحية وينفذ المستشفى برنامج جراحة اليوم الواحد حيث بلغ عدد العمليات التي أجريت من خلال البرنامج وفي فترة الثلاث شهور الماضية (311) عملية مابين كبري وصغري.

وعلى صعيد آخر أبانت “الصحة” أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة وفٌر تجهيزات طبية حديثة ذات مواصفات عالمية لأقسام الأشعة ومنها أجهزة اشعة ثابتة وجهازين رنين مغناطيسي وجهازين أشعة مقطعية وجهازين موجات صوتية وجهاز طب نووي وجهاز بانوراما

و جهاز أشعة كثافة العظم و جهاز أشعة تداخلية وجهاز لتصوير الثدي، كما تم إجراء أكثر من ( 23700 ) فحص إشعاعي خلال الثلاث شهور الأخيرة من عام ٢٠١٦م في أقسام الأشعة بالمستشفى .