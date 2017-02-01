مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الانقلابيين في الحديدة

متابعات – فجر :

كثفت مقاتلات وبوارج التحالف من قصفها على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة الحديدة الساحلية، بعد تعرض فرقاطة سعودية لاعتداء من قبل الانقلابيين.

وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات وبوارج التحالف شنت عشرات الغارات في قصف هو الأعنف تتعرض له محافظة الحديدة. واستهدفت الغارات عدد من المواقع والأهداف في مدينة الحديدة وضواحيها، منها معسكر لقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح في منطقة كيلو 16 جنوبي مدينة الحديدة، معسكر القوات البحرية والكلية البحرية في منطقة الكثيب شمالي المدينة.

وشمل القصف مبنى للمتمردين أمام الكلية البحرية، بينما استهدفت أربع غارات معسكر الحرس وغارتين على محطة الرادار. وقصفا مقاتلات التحالف العربي فجر الأربعاء المطار العسكري، والمطار الحديدة المدني، وشنت 6 غارات على منطقة الخوخة جنوب مدينة الحديدة، وغارة على منطقة الكدن غرب مديرية باجل.

هذا ولقي القيادي في ميليشيا الحوثي وصالح في منطقة الزرانيق بالحديدة مصرعه وعدد من مرافقيه في المعارك الجارية في المخا.

وامتدت غارات التحالف إلى مواقع واليات وأهداف متحركة للمتمردين في محيط المخا غربي تعز، حيث تتواصل المواجهات بين الانقلابيين والقوات الشرعية. وذكرت مصادر ميدانية ان طائرات التحالف قصفت اهداف للمتمردين في مفرق المخا مديرية موزع. كما استهدفت الغارات جبل النار، فيما نشر الحوثيون مزيدا من القناصة في المخا، وكثفوا من عملية زرع الألغام بشكل مخيف. وتواصل قوات الشرعية تمشيط المخا من القناصة والمسلحين الذين يتخذون المدنيين دروعا بشرية.

وشهدت الأطراف الشمالية لمدينة تعز في منطقة الزنوج مواجهات ليليلة إثر محاولات الانقلابين التقدم نحو مواقع القوات الشرعية. وقالت مصادر ميدانية أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المتمردين في جبل الوعش شمالي مدينة تعز.

وفِي مدينة حرض وميدي الحدوديتين بمحافظة حجه، دمرت مدفعية القوات الشرعية عربتين للمتمردين في وادي بن عبدالله جنوبي حرض، حيث مشطت الأباتشي التابعة للتحالف المنطقة، بعد مواجهات بين المتمردين والقوات الشرعية في المنطقة. وأعلنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة 37 من الانقلابيين بينهم قائد ميداني وتدمير آليات ومدفعيات لهم فيما قتل 6 من الجيش الوطني في المواجهات.

من جانب آخر، نهبت ميليشيا الحوثي شحنة طبية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقدارها 17 طن لمستشفيات مدينة ذمار.