النصر يرد على العين: نادينا بمن حضر

متابعات – فجر :

اشعل المدرب الكرواتي زوران ماميتش الأجواء بين ناديه السابق النصر والعين الإماراتي الذي أعلن التعاقد معه رسمياً اليوم الأربعاء، وبدأ التراشق الإعلامي يأخذ منحنى التأزيم، ما جعل إدارة الأول تصدر بياناً قالت فيه: “تابعنا على مدى أسبوع كامل الاتهامات التي طالتها في قضية الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق السابق، بعد تلقيه عرضاً من نادي العين وهو على رأس عمله، وتابعنا أيضاً بكل اهتمام تصريحات مسؤولي نادي العين الإماراتي الشقيق على لسان رئيس نادي العين غانم الهاجري لأكثر من قناة ومطبوعة، وأن ناديه لم يتعاقد مع زوران وأنه واحد من الخيارات فقط وعرض من قبل وكلاء أعمال، وشدد في سياق أحاديثه على أنه حريص على العلاقات مع الأندية الشقيقة كالنصر مثلا، لذلك سيتم الاتصال بإدارة النصر لتوضيح موقفه وموقف ناديه فيما لو تم التعاقد مع زوران” وبالأمس أعلن نادي العين رسميا التعاقد مع زوران، ولم نتلقى حتى اللحظة أي اتصال أو خطاب من العين، ما يثير الاستغراب لدينا ويجعلنا نراجع كل المواقف والكلمات السابقة لرئيس النادي”.

وأضاف بيان إدارة النصر: “نود أن نوضح لجماهير الناديين الخليجيين الشقيقين، أننا نحرص على علاقاتنا بالأشقاء، وهي علاقات لا تخضع لتفاصيل كرة القدم، بل ممتدة إلى أبعد وأهم من ذلك، لذلك نستغرب أشد الاستغراب التعامل بتجاهل من إدارة نادي العين وهذا التجاهل والتفاوض مع مدرب على رأس عمله وفي وسط الموسم، تصرف لا يليق بالعين الشقيق، ولا برجاله الرموز الصفوة طوال تاريخه الرياضي العريض، الذين كانوا دائما سباقين على تغليب العلاقة مع الأشقاء في كل مكان، ومتأكدون أن ما حدث دخيل على ثقافة وعلاقات الأندية الخليجية”.

واختتم البيان بالقول: “نعلم أن سوق الانتقالات عرض وطلب، ولكن أسلوب الإغراء في منتصف الموسم، لا ينتمي لأخلاقيات الرياضة والمهن عامة، ولا لأدبيات العلاقات الأخوية التي تقدم فيها الروابط الثابتة على المصالح الطارئة وما فعله العين تسبب لنا في إرباك مسيرة نادينا خلال الموسم، يتجاوز التأثير المالي بالتعاقد مع أجهزة فنية جديدة، وإيقاف وتعطيل العمل التراكمي والجهد المبذول من الإدارة منذ بداية الموسم، وهو ضرر لا يقبل أي تعويض ونشدد على أننا صبرنا أسبوعا كاملا تمسكنا فيه بضبط النفس وإحسان النية في الأشقاء بنادي العين للتواصل معنا قبل التعاقد مع المدرب، تحقيقا لتصريحاتهم المتتالية، ولكننا صدمنا بالتجاهل التام وإعلان التعاقد مع المدرب، وكان لا بد من هذا التوضيح، وسيظل نادي النصر يمد يده لكل الأندية الشقيقة ويؤكد ثباته على إحسان النية وصفاء العلاقات والتمسك بالأخلاق الرياضية والأدبيات المهنية التي تسمو بالمنافسة الرياضية في كل مكان وسيظل النصر بمن حضر لا يقف على أحد”.