منطقة وادي دوردوني الفرنسية والقلاع السحرية والكهوف التاريخية

متابعات-فجر:

تقع منطقة وادي دوردوني في جنوب غرب فرنسا، و هي واحدة من الوجهات الأكثر جمالا وشعبية في البلاد، حيث تأخذك إلى عالم من الخيال بين قلاعها السحرية وكهوفها التاريخية التي تعود لعصور ما قبل التاريخ، وتعيدك مرة أخرى إلى أرض الواقع بين مشاهد طبيعية لا تقارن حيث القرى والريف البكر.. وهذه فقط بعض الأسباب التي تدفعك للزيارة.

تشتهر منطقة وادي دوردوني أيضا بالقلاع الأسطورية التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، والتي تنطق تصاميمها بحكايات التاريخ والقرون القديمة، والكثير منها مفتوح للجمهور، كما تقود دوردون إلى شبكة سرية من كنوز أثرية لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك الكهوف الطبيعية، التي تعرف أيضا باسم كهوف الكريستال، والتي يفتح بعضها أبوايه للجماهير لمشاهدة الرسوم القديمة التي تؤرخ لقرون مضت.