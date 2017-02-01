متابعات-فجر:

كشفت تسريبات جديدة مصورة لهاتف Honor 8 Lite عن تصميم الهاتف في حافظة، الذي يحاكي إصدار هواوي Huawei P8 Lite للعام 2017، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في أسواق المملكة المتحدة قريباً.

ويأتي هاتف Honor 8 Lite مع كاميرة خلفية منفردة، مع منفذ مايكرو USB، كما تشير التوقعات على أنه يأتي بمواصفات تحاكي Huawei P8 Lite لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة 5.2 أنش بدقة وضوح 1080 بيكسل، مع رقاقة معالج Kirin 655 في وحدة معالج ثماني الأنوية.

كما يأتي الهاتف وفقاً للتسريبات مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية سعة 16 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة ذاكرة خارجية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3000mAh.

أيضاُ من المتوقع أن يأتي هاتف Honor P8 Lite للعام 2017 بنظام تشغيل الأندوريد 7.0 Nougat، مع سعر 300$ تقريباً، على أن يتوفر الهاتف في بداية شهر مارس في أسواق المملكة المتحدة.