زوجة تقاضي زوجها بسبب خلاف حول تسمية مولودها الجديد

متابعات -فجر

نشبت مشاجرة بين زوجين حول تسمية مولودهما الجديد ، وقام الزوج بالاعتداء على أهل زوجته، ما دفعهم إلى تحرير محضر بحقه، لتحيل الجهات الأمنية القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

تعود احداث الواقعة ، عندما فاجأ المخاض الزوجة وهي في بيت أهلها، فنقلها شقيقها للمستشفى قبل وصول زوجها، وعندما وضعت مولودها اختارت له اسم شقيقها، ما أغضب الزوج، الذي كان يريد تسمية مولوده باسم شقيقه، وتطور الخلاف إلى تعدي الزوج على أهل زوجته، ليتحول النزاع حول تسمية المولود إلى نزاع قضائي.

ويسعى أقارب ومعارف الطرفين للصلح بينهما وشطب هذه الدعوى المثيرة، وإقناع الزوجة وأهلها بالتنازل عن الدعوى، يبقى اسم المولود معلقاً بين الزوج والزوجة.