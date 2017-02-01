احتجاز طفلين اثر حريق بمنزل في القطيف

متابعات -فجر

نشب حريق مساء امس، الثلاثاء، في منزلٍ مكوّن من دورين وملحق في بلدة أم الساهك، بمحافظة القطيف، واسفر عن بعض الإصابات.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، ، أن حريق اندلع بمنزلٍ مكوّن من دورين وملحق، مضيفًا أن الحريق انحصر في صالة جلوس بالدور الثاني، بسبب التماس كهربائي في المكيف.

وتابع: اسفر عن الحريق احتجاز طفلين، وأخرجت فرق الإنقاذ والإطفاء المحتجزين، ونجم عن الحريق إصابة 5 أشخاص، وهم: رجل، وامرأة، بالإضافة إلى طفلين يبلغان 4 سنوات، وطفلة -تبلغ سنتين- باختناقات”.

وأضاف : الطفلة أصيبت باختناقٍ وحروق سطحية في القدم، وتم نقلهم إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، ووضعهم الصحي مطمئن.