بالفيديو .. مجموعة شباب يطلقون آلة بيع ذاتية لمستلزمات الهواتف المحمولة

متابعات -فجر

قامت مجموعة من الشباب بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، باطلاق آلة بيع ذاتية لبيع مستلزمات الهواتف المحمولة بحي الأشرفية، من شواحن وسماعات وغيرهما، بأسعار جيدة ومغرية.

ووثق مواطن مقطع فيديو صوره،شرح مميزات الفكرة؛ حيث أكد أن الأسعار أقل من الموجودة في السوق، كما أن الأجهزة المعروضة للبيع تابعة لشركات وماركات عالمية.

كما طلب من المشترين بالاحتفاظ بالكرتون أو علبة المنتج في حالة وجود خلل أو عيب في الجهاز؛ لأنها تعتبر مثل الضمان للمنتج، والاتصال بالرقم المكتوب على الجهاز في حالة وجود أي شكوى