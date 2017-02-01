إسرائيل تصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة ب “الضفة الغربية”

متابعات-فجر :

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفغيدور ليبرمان، مساء أمس الثلاثاء، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها “يديعوت أحرنوت” أن الوحدات ستتوزع على عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن ألفي وحدة سيتم البدء في بنائها مباشرةً، فيما الألف الأخرى ستبنى على مراحل، دون تحديد موعد بعينه.

وقال بيان صادر عن مكتب ليبرمان، اطلعت عليه الأناضول، أن هذه الخطوة “تأتي من أجل تلبية الاحتياجات للسكان وضمان استمرار حياتهم بشكل طبيعي وروتيني”.

وكان نتنياهو وليبرمان قد صادقا مساء الثلاثاء الماضي على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين “غير شرعية”.

وفي 23 ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

لكن القرار لم يردع الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت خلال الأسبوع الجاري، عن مشروعين جديدين للاستيطان، الأول صدر الأحد ويقضي ببناء 566 وحدة استيطانية بالقدس، والثاني صدر الثلاثاء ويمنح تصاريح ببناء 2500 وحدة بالضفة الغربية.

ويعد الاستيطان من أكثر ما يعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل2014.