“دي ميستورا” يؤكد تأجيل محادثات السلام السورية إلى 20 فبراير

متابعات-فجر :

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس الثلاثاء، تأجيل محادثات السلام السورية المزمع عقدها في جنيف من 8 إلى 20 فبراير الحالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دي ميستورا مع الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، مندوب السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوك عقب جلسة مغلقة للمجلس.

وقال دي ميستورا إن التأجيل جاء “لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 30 ديسمبر، وإعطاء النظام فرصة لتقديم تنازلات جدية، ولإتاحة الفرصة للمعارضة من أجل توحيد وفدها”.

وشدد المبعوث الأممي على أن وقف إطلاق النار في سوريا “كان مؤثرا جدا”.

واعتباراً من 30 ديسمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.