ميزة جديدة بتطبيق “انستجرام” يستحوذ على مستخدمي “سناب شات”

متابعات-فجر :

أشار تقرير جديد إلى تمكن خدمة مشاركة الصور إنستجرام من استقطاب مستخدمي سناب شات عبر ميزة القصص (Stories)، حيث يوضح التقرير حصول إنخفاض في عدد مشاهدات قصص سناب شات بنسبة بين 15 و40% بعد إطلاق إنستجرام لميزة القصص خاصتها في 2 أغسطس الماضي.

وتسببت فيس بوك، الشركة الأم لخدمة مشاركة الصور إنستجرام ، بالكثير من المتاعب لخدمة التراسل الفيديوي سناب شات، خصوصاً بعد جلبها ميزة القصص المتطابقة تقريباً مع نفس الميزة التي تعتبر جزء أساسي من خدمة سناب شات وجذبها للمزيد من المواهب.

ويعتمد التقرير الجديد على بيانات العشرات من مقدمي خدمات تحليل المعلومات والبيانات ومشاهير وسائل التواصل الإجتماعي وصناع المحتوى، حيث أكدت تلك البيانات على تراجع أعداد مستخدمي قصص سناب شات منذ إطلاق خدمة مشاركة الصور لميزة القصص خاصتها.

كما أكدت تلك المصادر على حدوث نمو سريع في عدد مشاهدات قصص إنستجرام وزيادة في معدل المشاركة، قابله تراجع في متوسط عدد مشاهدات قصص سناب شات بنسبة بين 20 و30% خلال الفترة الواقعة بين شهري أغسطس الماضي وحتى منتصف شهر يناير الحالي.

وارتفع عدد مستخدمي قصص إنستجرام منذ إطلاقها قبل 25 أسبوعاً ليصل إلى 150 مليون مستخدم يومياً، وهو يماثل تقريباً نفس عدد المستخدمين الذي يقال إن تطبيق سناب شات يمتلكه حتى تاريخ يونيو 2016، وذلك بعد حصول نمو سريع لعدد المستخدمين الذي كان متوقفاً عند 110 مليون مستخدم يومي في شهر ديسمبر 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة ديلموندو (Delmondo)، نيك شيشرون، لبرمجيات الأفكار الإبداعية وتحليلات الفيديو بأن متوسط عدد مشاهدي قصص سناب شات قد انخفض بنحو 40% منذ بداية شهر أغسطس إلى شهر نوفمبر 2016.

وتعمل منصة ديلموندو (Delmondo) على مساعدة الناشرين والمبدعين والعلامات التجارية في قياس ومعرفة مدى تأثير مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وقد قامت الشركة بتحليل 21500 قصة سناب شات لمعرفة مدى الإنخفاض الحاد.

وقد تأثر العديد من مشاهير التواصل الإجتماعي عبر الإنترنت بإطلاق إنستجرام لميزة القصص خاصتها، وصرحت على سبيل المثال إحدى المشاهير بأن عدد مشاهدات قصصها على سناب شات انخفضت من 150 ألف مشاهدة لى 90 ألف مشاهدة في الفترة بين شهري أغسطس 2016 ويناير 2017.

وقد تشكل قصص إنستجرام مشكلة كبيرة لشركة (Snap)، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، وذلك مع اتجاهها في وقت لاحق من هذا الأسبوع لطرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، كما تعمل فيس بوك على تجربة ميزة القصص ومحاولة جلبها إلى منصتها الرئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، جنباً إلى جنب مع وجود خدماتها للتواصل واتس آب وماسنجر.