الديمقراطيون يقاطعون التصويت على خيارات “ترامب” للحكومة

متابعات-فجر :

قاطع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون التصويت على مرشحي الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمنصبي وزارة الخزانة ووزارة الصحة، ما ادى إلى عرقلة التصويت.

وقال السناتور الديموقراطي البارز في لجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن على تويتر “اليوم رفض الديموقراطيون اعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ التحرك بشان ترشيح منوتشين وباريس و في إشارة إلى مرشح ترامب لوزارة الخزانة ستيفن منوتشين ووزارة الصحة توم برايس.

وياتي تحرك الديموقراطيين وسط خشيتهم من اختيارات ترامب للوزارات الرئيسية وغضبهم من الخطوات الصارمة التي اتخذها في اول اسبوع له في منصبه.

وقال وايدن “مجموعة المعلومات المتعلقة بالاخلاقيات التي تكشفت بشأن توم برايس هي دليل قوي على أنه لا يمكن أن يسمح له بأن تكون له السيطرة على الرعاية الصحية”.

وكان يشير إلى اتهامات الديموقراطيين لبرايس بانه استثمر في شركة طبية كانت ستستفيد من قانون شارك برايس، عضو الكونغرس من جورجيا، في رعايته.

واتهم منوتشين، المصرفي في وول ستريت والممول لافلام في هوليوود، خلال جلسة الاستماع للمصادقة على تعيينه بأنه لم يكشف عن أصول له خارج البلاد، وخضع لتحقيق حول عمليات حجز على عقارات قام بها بنك يملكه.

وأعرب رئيس اللجنة المالية الجمهوري اورين هاتش عن غضبه أثناء الجلسة التي تغيب عنها الديموقراطيون.

وقال “اعتقد أنه يجب أن يتوقفوا عن التصرف كحمقى”.

وبموجب قوانين مجلس الشيوخ يجب حضور عضو واحد على الاقل من الحزب المعارض لاجراء التصويت.

وانتقد ترامب الديموقراطيين مراراً بسبب ابطائهم الموافقة على ترشيحاته لأسباب سياسية.