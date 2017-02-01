“اللواء عسيري” : استهدف الفرقاطة السعودية عمل إرهابي ومؤشر خطير

متابعات-فجر :

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، أن حادثة انطلاق الزوارق الانتحارية الحوثية من ميناء الحديدة لمهاجمة الفرقاطة السعودية تعد تطوراً خطيراً ، مشيرا للدور الإيراني في الاعتداء.

حيث أوضح عسيري خلال مقابلة مع “الحدث”: إن “ميناء الحديدة من أهم الموانئ التي تستخدم لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد التجارية للداخل اليمني، وبالتالي انطلاق الهجمات الإرهابية منه سيؤثر على إنتاجية وعمل الميناء”، مؤكدا أن الحوثيين قد يستهدفون سفن الإغاثة وسفن الوقود وقد يتسببون بكوارث بيئية.

وجاءرد عسيري على سؤال حول أن الفيديو المنشور للعملية يثبت وجود شخص إيراني يدير العملية، قائلا: “لم يعد المجتمع الدولي في حاجة لأدلة جديدة على تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية، حيث ثبت للمرة الألف أنها وراء جميع الكوارث وعدم الاستقرار في المنطقة”.

حيث أوضح أن التهديد الإرهابي في اليمن يشمل القاعدة والحوثيين، حيث إنهما وجهان لعملة واحدة ويستخدمان بعضهما، مشيرا إلى أن العمليات الانتحارية على الجنود اليمنيين يقوم بها أفراد القاعدة بمساعدة من ميليشيا الحوثي.