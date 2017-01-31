بيرن ميونخ يفتقد جهود “ريبري” أمام أرسنال

وكالات – فجر

سيفتقد بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم جناحه فرانك ريبري لمدة أسبوعين بسبب إصابة عضلية قد يغيب على إثرها عن مواجهة أرسنال في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال حامل اللقب إن ريبري تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن خلال المران وقد يغيب لنحو أسبوعين.

وأضاف البيان: “اضطر فرانك ريبري للخروج من التدريبات صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابته بآلام في عضلات الفخذ بالساق اليمنى”؛ مؤكداً بأن الجناح البالغ عمره 33 عاما لن يكون متاحا لنحو أسبوعين.

ويستضيف بايرن منافسه أرسنال في ذهاب دور 16 بدوري الأبطال في 15 فبراير المقبل.