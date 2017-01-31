عشريني يقتل شقيقه بجازان

متابعات – فجر

كشف الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان ملابسات بلاغ ورد لمركز شرطة الشقيري من مستشفى العيدابي عن وصول مصاب في العقد الثاني من العمر وهو في حالة حرجة وقد فارق الحياة.

وأوضح بأنه من خلال المعاينة لوحظ إصابة دامية في مؤخرة الرأس ومن إجراءات الإستدلال الأولية تبين أن الجاني شقيقه البالغ من العمر 18 عاما حيث قام بضربه نتيجة خلاف بينهما مستخدماً لوح خشبي على مؤخرة رأسه ولاذ بالفرار، وقد اتخذت جملة من الإجراءات البحثية والتي آلت إلى القبض على شقيق المجني عليه بمحافظة ضمد وايداعه التوقيف وفي طور إستكمال إجراءات القضية.