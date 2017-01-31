مع انخفاض درجات الحرارة.. “مدني الرياض” يدعو إلى الالتزام باستخدام وسائل التدفئة الآمنة

متابعات – فجر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، إلى اتباع إرشادات السلامة ووسائل التدفئة الآمنة؛ ذلك مع انخفاض درجات الحرارة المتوقعة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي: “في ظل انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات المتمثلة في استخدام وسائل التدفئة الآمنة، وعدم إشعال الحطب والفحم في أماكن مغلقة، وعدم التحميل الزائد على الموصلات الكهربائية، ومراعاة الجهد المناسب لها وللمدفأة الكهربائية”.

وأضاف: “تحذر المديرية من ترك المدفأة في وضع التشغيل أثناء النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ خوفاً من العبث بها، وفي حالة استخدام المدافئ التي تعمل على الوقود يجب عدم وضعها في الممرات الضيقة أو بالقرب من الأثاث، وضرورة توفير التهوية اللازمة للمنزل بين الحين والآخر؛ لتلافي خطر الاختناق، وعدم تعبئتها مطلقاً أثناء عملها”.

متمنياً للجميع السلامة و أن تكون الوقاية مبدأ لهم لتجنب المخاطر.