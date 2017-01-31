التعاون يُوقّع مع اللاعب الفرنسي “الحسن ندياي”

متابعات – فجر

أنهت إدارة التعاون إجراءات التوقيع رسمياً مع اللاعب الفرنسي ” الحسن ندياي ” لاعب نادي لافال الفرنسي لمدة ستة أشهر بنظام الإعارة مع أحقية شراء العقد لمدة ثلاث مواسم ، و ذلك بدعم من قبل عضو شرف الشيخ تركي آل الشيخ من خلال مكالمة هاتفية بعضو المجلس التنفيذي الشيخ عبدالعزيز الحميد الذي قدم شكره و تقديره للشيخ تركي آل الشيخ على مواصلة دعمه السخي ، وجاء التعاقد مع اللاعب الذي سيحل بديلا للمغربي منير الحمداوي بناء على توصية المدير الفني الروماني ” جالكا “.

من جهته قدم رئيس النادي الأستاذ محمد القاسم أسمى آيات الشكر و التقدير لعضو شرف النادي لشيخ تركي آل الشيخ على دعمه و وقفاته المشهودة مع التعاون ، متمنياً للاعب التوفيق مع بقية زملائه بتحقيق نتائج تسعد جميع التعاونيين ، يذكر أن مراسم التوقيع تمت بمدينة دبي الإماراتية بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ فيصل أباالخيل و مدير الأحتراف بالنادي الأستاذ عبدالله الفوزان.