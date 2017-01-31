مساء اليوم.. “كارتيرون” يصل الرياض ليتسلم مفاتيح قلعة “النصر”

متابعات – فجر :

يصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الجديد لنادي النصر لمطار الملك خالد الدولي قادماً من دبي عند الساعة 9:30 من مساء اليوم، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان نادي النصر قد أعلن عن توصله إلى اتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي انتقل لتدريب العين الإماراتي.

وصنع كارتيرون (46 عاما) اسمه في أفريقيا بعدما قاد مازيمبي من الكونجو الديمقراطية للفوز بلقب دوري الأبطال في 2015 ثم انتقل لقيادة وادي دجلة المصري قبل أن يرحل في نوفمبر الماضي.