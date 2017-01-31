الهند تستعد لتوفير واي فاي مجاني في القرى

متابعات – فجر :

كشفت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن خططها لتوفير خدمة الواي فاي المجاني إلى 1050 قرية في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تجريبي جديد يعرف باسم “القرية الرقمية”، حيث من المقرر أنه على مدى الأشهر الستة المقبلة ستحصل كل قرية على محطة واي فاي مجانية خاصة بها، لمساعدة السكان في الاتصال بخدمة الإنترنت عبر هواتفهم الذكية.

وأكدت الحكومة الهندية أن المرحلة الأولى من البرنامج الجديد لتوصيل الواي فاي المجاني للقرى الهندية ستتكلف حوالي 62 مليون دولار.

وصرح مسؤول في وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات، بأن تلك الخدمة ستساعد في دفع التعليم التفاعلي وتسهيل الخدمات الطبية، وكذلك الوصول إلى مواقع الإنترنت.