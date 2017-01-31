سامسونج تحدّث نظام تشغيل هواتف جلاكسي S5

متابعات – فجر :

أعلنت شركة سامسونج عن وصول التحديث الجديد لهاتف جلاكسي S5 والخاص بشهر يناير الجاري، والذي تبلغ مساحته 27 ميجابايت، ويحمل اسم “G900PVPS3CQA2” ويأتي مع إصلاحات لمشاكل أمنية في نظام الأندرويد.

ولم يتضمن التحديث أي تغييرات أخرى وفقًا لمطوريه، إذ يأتي التحديث بعد حوالي شهر واحد من إطلاق آخر نسخة له في ديسمبر الماضي إلى جميع هواتف سامسونج جلاكسي S5.

وتتيح فرنسا التحديث الجديد لمستخدمي هاتف S7، أما ماليزيا فإن هاتف S7 يحصل على تحديث 7.0 بكل سهولة، فكل ما عليك هو الذهاب إلى الإعدادات للحصول عليه، إذ تبلغ مساحته 2.4 جيجابايت.