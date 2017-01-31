سريلانكا…الجزيرة الساحرة

متابعات-فجر:

تعتبر جزيرة سريلانكا من أكبر جزر العالم حجما، وهي تتمتع بشواطئ رائعة يحفها النخيل وتجذب إليها السواح من جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم الاستمتاع بالتوابل النادرة والأحجار الكريمة والفيلة الرائعة.

جزيرة سريلانكا أسطورية بسبب جمالها الطبيعي، وتتميز بشكلها الذي يشبه اللؤلؤة، وتضم متنوعة وغير عادية من الأماكن التي يمكنك زيارتها بأقل التكاليف المادية, وتتميز سريلانكا بهوية ثقافية فريدة من نوعها.

من الأماكن المميزة التي يمكنك زيارتها في سريلانكا ساحل Beyond Hikkaduwa الذي يعتبر بوابة دخول إلى منطقة المدينة الهولندية القديمة الرائعة جالي.

ويمكنك التمتع بزيارة حديقة Horton Plains National Park الوطنية وهناك الكثير من المدن والقرى الرائعة أيضا التي يمكنك زيارتها، كما تعتبر مدينة Trincomalee بمساحاتها الشائعة بوابة الشرق هناك.

ويمكن للسياح ممارسة الكثير من الأنشطة في الجزيرة، وفي مقدمتها رياضة الغوص، ركوب المنطاد، ركوب القطارات القديمة المخصصة للسياح، التاكسي الطائر المائي Air Taxi إضافة الى تسلق الجبال والمرتفعات، رحلات الصيد والتخييم، وغيرها الكثير.

التواصل مع سكان الجزيرة سيكون شبه يسير، فاللغة الإنكليزية هي ثاني لغات الجزيرة بعد التاميلية، ويتحدثها نحو 10% من السكان، خصوصا العمال في القطاع السياحي، ويفضل للسياح أن يحتفظوا بالعملة الأميركية أو الأوروبية لدفع تكاليف المنشآت السياحية، أما مصاريف الحدائق والأماكن العامة فيمكن حجزها بالروبية المحلية.