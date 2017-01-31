هيئة الاتصالات تسلم شركتين ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي

واس-فجر:

سلَّم معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اليوم تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لكل من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وشركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص، وذلك بمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الرياض.

وبين معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين في الهيئة، والشركتين المرخص لهما أن الهيئة تهدف من الترخيص لخدمات التصديق الرقمي لتعزيز الاستثمار في صناعة التصديق الرقمي، وتقديم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية في المملكة من خلال منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها مختلف التعاملات الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، وتمكين مستخدمي شبكة الإنترنت من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بخصوصية وسرية وموثوقية.

وقدمت الشركتان شكرهما وتقديرهما لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لجهودها في مجال تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع المهم.

يذكر أن خدمة التصديق الرقمي هي منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى لإنشاء توقيع إلكتروني، وإثبات هوية المتعاملين إلكترونيا وموافقتهم على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل الإلكتروني.