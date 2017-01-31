توفير 45 وظيفة شاغرة بجامعة جازان

متابعات -فجر

اعلنت جامعة جازان عن توفير 45 وظيفة شاغرة للسعوديين من وظائف المستخدمين وبند الأجور للعمل في عدد من كليات الجامعة.

وقالت الجامعة أن الوظائف المتاحة تكون وفق المسميات التالية :عامل – سائق – مراسل – مراسل مكتبي – مستخدم – حارس ، وفق الشروط المطلوبة والموضحة لكل وظيفة.

واوضحت أن من ضمن الشروط القدرة على القيام بعمل الوظيفة وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية والى يقل عمره عن 20 عاما وان يكون لائقا صحيا وحسن السيرة والسلوك وحائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، مؤكدة أن باب التقديم مفتوح لهذه الوظائف اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.