الارصاد : انخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر بالرياض والمنطقة الشمالية

متابعات -فجر

تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة، موجة برد قوية وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، يصل إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية والوسطى فيما يسمى بمرحلة الصقيع.

ومن جانبه ، أوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الرياض إلى ما دون الصفر بحيث يمكن أن تسجل درجتين تحت الصفر، فيما يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 7 و8 درجات على منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وأضاف أن الكتلة الباردة من المتوقع أن تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وستصاحبها رياح مثيرة للأتربة تبدأ غداً الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت، مشيراً إلى أن هذه الموجة ستكون أقوى من التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي