الأهلي يستأنف لقرار لجنة الاحتراف ويقدم شكوى لإدارة نادي الشباب

مازن الشهري – الرياض – فجر

تتقدم إدارة الأهلي لرفع استئناف للإتحاد السعودي للقرار الصادر من لجنة الاحتراف لإبطال اتفاقية توقيع اللاعب محمد العويس للنادي الأهلي بعدما تأكد الأهلاويون سلامة موقفهم رغم إصدار نادي الشباب لعدة بيانات، ويحتوي الاستئناف على عدة أوراق ومحادثات رسمية بين الطرفين التي كانت بين المحامي وليد معاذ من جانب الأهلي ورئيس نادي الشباب الاستاذ عبدالله القريني

وعلمت مصادر لصحيفة” فجر” أن إدارة الأهلي سوف تقدم شكوى رسمية مساء اليوم الثلاثاء إلى الاتحاد السعودي بسبب؛ العبارات المُسيئة للكيان الأهلاوي في البيان الصادر من نادي الشباب ودون وجود أدلة أو اثبات .