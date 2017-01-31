مزارع مصري يطلق الرصاص على أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته

متابعات -فجر

شهدت محافظة قنا جنوب مصر جريمة مروعة حيث قام مزارع بإطلاق الرصاص على أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته في وقت واحد فأرداهم قتلى.

واوضح مصدر أمني بمديرية أمن قنا إن أهالي قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، أبلغوا أجهزة الأمن بوقوع مذبحة بمنزل أحد أهالي القرية، حيث أطلق الرصاص من سلاحه الآلي على أطفاله الخنسة وزوجته، وشقيقته فأرداهم قتلى وفر هاربا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث تم العثور على السلاح الآلي المستخدم في الحادث بجوار جثث القتلى الذين اخترق الرصاص أجسادهم بشكل مروع وامتلأت ساحة المنزل بدمائهم.

واكد إنه خلال ساعات قليلة تم القبض على القاتل، وبسؤاله عن سبب ارتكابه الجريمة أدلى بعبارات غير مفهومة، وظل يضحك بهستيريا ثم بكى وعاد مرة أخرى للضحك الهستيري.