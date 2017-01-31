وست هام يحفز جماهيره على إزالة اسم باييه من قمصانهم

وكالات – فجر

بعد انتقال ديميتري باييه إلى اولمبيك مرسيليا مقابل 25 مليون جنيه استرليني “31.2 مليون دولار” عرض وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على جماهيره استبدال قميص باييه بمقابل مادي قليل، وكتبت كارين برادي التي تشغل منصب نائب رئيس النادي عبر تويتر يوم الاثنين في ردها على سؤال “أعد قميص باييه لأي من متاجر النادي وستحصل على قميص جديد مقابل 25 جنيها استرلينيا.”

وفي المعتاد يبلغ ثمن قميص وست هام قصير الأكمام لموسم 2016-2017 بدون اسم اللاعب على ظهره 55 جنيها لكنه يباع الآن بسعر مخفض يبلغ 36.66 جنيه في متجر النادي الإلكتروني، وأصبح الفرنسي الدولي باييه – الذي تألق مع بلاده في بطولة أوروبا 2016 – أحد اللاعبين المفضلين لجماهير وست هام بعد انضمامه من مرسيليا في 2015 في صفقة ذكرت وسائل إعلام أن قيمتها بلغت 10.7 مليون جنيه استرليني.

وتدهورت العلاقة عندما أعلن اللاعب أنه لا يرغب في الاستمرار في النادي الواقع في شرق لندن وأنه يريد العودة لمرسيليا في فترة الانتقالات الحالية، وقال باييه في مؤتمر صحفي في مرسيليا يوم الاثنين “(هذا الانتقال) هو ما أردته، الأمور كانت واضحة منذ البداية، “لم أكن بحالة جيدة هناك (في لندن)، أردت أن أكون ضمن هذا المشروع الذي بدأ هنا. جاء في وقت كنت أشعر بالحنين إلى فرنسا”، وأضاف “الأمر كان منتهيا لأنني بدأت مواجهتي ضد وست هام منذ فترة طويلة، سلافن بيليتش كانت له وجهة نظر، تحدثت معه، لا أريد الحديث عن هذا الأمر الآن لكني لست بحاجة لتبرير تصرفاتي”، وتابع “كنت بحاجة إلى العودة إلى فرنسا ومرسيليا هذا اختيار شخصي، أنا سعيد للغاية، هدفي الأهم هو لعب كرة القدم، لو أردت اللعب من أجل مزيد من الأموال لذهبت إلى دولة أخرى”.