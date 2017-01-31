صاحب لعبة باكمان يتوفى عن عمر يناهز 91

وكالات – فجر

قالت شركة بانداي نامكو اليابانية للألعاب الالكترونية يوم الاثنين إن مؤسسها ماسايا ناكامورا المعروف بلقب “أبو باكمان” توفي عن 91 عاما، وقالت الشركة في بيان إن ناكامورا الذي تولى منصب كبير المستشارين بالشركة توفي يوم 22 يناير دون أن تذكر تفاصيل بشأن سبب الوفاة.

وطرحت لعبة باكمان في الأسواق عام 1980 وحققت نجاحا كبيرا في اليابان وفي الخارج حتى حصلت عل لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر ألعاب “العملات المعدنية” نجاحا في العالم في ذلك الحين، وأسس ناكامورا الشركة التي أصبحت نامكو في عام 1955 وتولى منصب كبير مستشاري المجموعة التي تحولت إلى شركة قابضة في عام 2005 بعد الاندماج بين نامكو وبانداي.