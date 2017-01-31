البيت الأبيض يؤكد علمه باختبار إيران لصاروخ باليستي

وكالات – فجر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض على علم بأن إيران أجرت تجربة على صاروخ باليستي أمس الأحد، ولكن ليس لديه رد على التجربة.

وأضاف سبايسر، في مؤتمر صحفي “نحن ندرك أن إيران أطلقت ذلك الصاروخ، نحن نبحث طبيعة «التجربة»”، متعهداً بمزيد من المعلومات قريباً.

وجرى إطلاق الصاروخ من موقع معروف جيداً لإجراء الاختبارات خارج سمنان على بعد نحو 140 ميلاً شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس الأحد، وقال المسؤولون أن الصاروخ الباليستي متوسط المدى خورامشهر انطلق لمسافة 600 ميلاً قبل أن ينفجر في تجربة فاشلة.

يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي صدر بعد مرور أيام على توقيع الاتفاق النووي الإيراني، يدعو إيران إلى عدم اجراء مثل هذه الاختبارات.