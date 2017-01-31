النصر يظفر بخدمات “وليد عبدالله”

متابعات – فجر

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي النصر، حسمت ملف انتقال حارس نادي الشباب الدولي وليد عبدالله، وذلك بعد أن قدمت له شيكاً مصدقاً بقيمة 6 ملايين ريال قاطعة بذلك الطريق على جميع الأندية الراغبة بالظفر بتوقيعه بعد دخوله الفترة الحرة من عقده الحالي، ومن المنتظر أن تعلن إدارة النصر وبشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة تعاقدها مع الحارس بدءاً من الصيف المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

وفي السياق، شهدت تدريبات النصر مساء اليوم عودة القائد حسين عبدالغني للمشاركة بعد غياب دام شهرين كاملين ، وكان اللاعبون قد استقبلوا عبدالغني قبل التدريبات وباركوا له العودة مجدداً، وجاءت العودة بعد عدم ممانعة المدرب الكرواتي الحالي تيو بريغا بتواجد عبدالغني حين أكد للإدارة بأنه يحتاج إلى خدمات جميع اللاعبين في مباراة الخليج القادمة، وأظهر القائد جاهزية بدنية جيدة بالرغم من الغياب الطويل وشارك في التدريبات الجماعية.