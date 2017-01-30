تقنيات حديثة تعرضها جامعة “عبدالرحمن بن فيصل” بالجنادرية

متابعات – فجر

تشارك جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة المقام في الجنادرية في دورته الواحد والثلاثين ضمن مشاركة المنطقة الشرقية في “بيت الشرقية” هذا العام ، وتأتي هذه المشاركة لإيضاح وإبراز دور الجامعة في المنطقة والمملكة والتعريف بها كونها احد مؤسسات التعليم العالي في الوطن من خلال ما تقدمه للطلاب والطالبات من برامج دراسية ودراسات عليا إضافة إلى إبراز الدور المجتمعي الذي تقوم فيه الجامعة من خلال المشاركات الخارجية التي تمثل بها المملكة والداخلية وإيضاح موقعها الجغرافي في المنطقة الشرقية ضمن الجامعات في المملكة.

من جانبه قال مدير الجامعة د.عبد الله الربيش إن هذه المشاركة تأتي ضمن المشاركات السنوية التي تحرص الجامعة على التواجد فيها لما لها من أهمية كبرى مع الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية ضمن بيت الشرقية وهذا ما يؤكد أهمية مكانة الجامعات في المملكة والدور الذي تقوم به ليس فقط على المستوى التعليمي بل على المستوى المجتمعي والدور الريادي الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي .

وأضاف مدير عام العلاقات العامة والإعلام ورئيس الوفد المشارك المهندس طفيل اليوسف إن مشاركة الجامعة تتجدد كل عام ومن خلال ما شهدته الجامعة من تطورات جديدة على كافة المستويات وتحديث جناحها بما يتلاءم والعملية التعليمية حرصت إدارة الجامعة على إيضاح ما تسعى إليه من بناء المشاريع والبنى التحتية والبرامج الدراسية وتطور مرافقها ، كما سيلازم مشاركة الجامعة عرضا ثلاثي الأبعاد وتقنية الهولوجرام وعرض للخط الزمني يسرد مراحل الجامعة وتطورها منذ تأسيسها عام 1395هـ باسم جامعة الملك فيصل مرورا بجامعة الدمام وانفصالها عام 1430هـ وانتهاء بتغيير مسماها هذا العام باسم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، حيث يشرف على هذه التصاميم والأعمال كوادر شابة وطنية من كلية العمارة والتخطيط والتعاون مع عدد من العمادات والوكالات في الجامعة إضافة إلى عرض فريق وحدة الهوية بالجامعة الذي له دور بارز وفعال في إبراز هوية الجامعة وكذلك صور منجزات الجامعة والأركان التي توضح رؤية الجامعة وأهدافها وتوزيع عدد من البرشورات والمطويات وإصدارات أعضاء هيئة التدريس وكذلك الإصدار الجديد من نشرة أصداف الجامعة الشهرية التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع مطابع الجامعة ، كما سيكون هناك عرض توضيحي لأبرز مشاريع الجامعة الحيوية مثل المستشفى الجامعي والكليات الجديدة في محافظات المنطقة الشرقية من خلال موظفي العلاقات العامة والإعلام وكذلك آلية الالتحاق والتحويل والابتعاث وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجامعة لأبناء الوطن الغالي.

وأكد م. اليوسف أن الجامعة ستقدم في هذه المشاركة كل ما يحتاجه الأكاديمي من إيضاح حول جميع البرامج الأكاديمية والعلمية والأبحاث وبرامج الدراسات العليا في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كونها اكبر الجامعات في المنطقة الشرقية التي تزخر بأكبر عدد من الطالبات في مختلف محافظات المنطقة الشرقية وعرض بشكل تقني حديث المؤتمرات والندوات وكذلك المعارض التي حضرها ورعاها أمير المنطقة الشرقية مشيرا إلى أهمية صنع بصمة واضحة في المهرجان مع الجهات الحكومية والجامعات المشاركة في بيت الشرقية والمهرجان بشكل عام والتي تبرز مشاركة المنطقة الشرقية في المهرجان.