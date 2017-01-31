شرطة الرياض تضبط عصابة سرقت محل الاتصالات بحي العقيق

الرياض – فجر

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات، حول تعرُّض أحد محال الاتصالات بحي العقيق شمال العاصمة فجر يوم الأحد الماضي للسرقة، ومناشدة صاحب المحل الجهات الأمنية سرعة ضبط الجاني، وتقديمه للعدالة، فقد تم – بتوفيق من الله، ثم بفضل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة – ضبط عصابة مكونة من خمسة أشخاص (جميعهم باكستانيو الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)؛ ثبت صلتهم بالبلاغ.



وأضاف: بسماع أقوالهم أقروا جميعًا بما نُسب إليهم موزعين الأدوار فيما بينهم، وثبتت صلتهم بسرقة تسعة محال أخرى. وقد تجاوزت قيمة المسروقات 250 ألف ريال. وبناء عليه جرى إيقافهم رهن تحديد صلتهم بجرائم أخرى مقيدة ضد مجهول من واقع سجلات البلاغات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.