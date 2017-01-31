أمريكا تستثني عراقيين من قرار حظر السفر

وكالات – فجر

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الاثنين إن البنتاجون يعد قائمة بأسماء العراقيين الذين يعملون مع الولايات المتحدة ليتم نقلها إلى الوكالات المسؤولة عن تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحد من دخول مواطني العراق وست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاجون إن البيت الأبيض “أعطانا الفرصة” لتقديم الأسماء، وأضاف “هناك عدد من الأشخاص في العراق الذين يعملون معنا في دور شراكة سواء في القتال إلى جانبنا أو العمل كمترجمين وهم يفعلون ذلك معرضين أنفسهم لخطر كبير، “نعمل على ضمان أن تكون أسماء الذين أظهروا التزامهم بشكل ملموس بالقتال إلى جانبنا وبدعمنا معروفة في أي عملية تمضي قدما”، ولم يتضح متى سيتم استكمال القائمة وعدد الأسماء التي ستضمها.

وأثار أمر تعليق السفر الذي وقعه ترامب يوم الجمعة ردود فعل غاضبة في العراق حيث ينتشر أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي لمساعدة القوات العراقية والكردية في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وطلب العراق من الولايات المتحدة اليوم الاثنين إعادة النظر في حظر السفر الذي فُرض على مواطنيه متخذا خطا دبلوماسيا بشكل أكبر من البرلمان العراقي الذي طالب الحكومة بالرد بالمثل.