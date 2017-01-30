“المياه الوطنية” تُوضّح سبب تأخر العمل في مشروع قطار الحرمين عند جسر الملك عبدالله

متابعات – فجر

نفت شركة المياه الوطنية أن يكون لها أي علاقة بتأخر الأعمال في جسر الملك عبدالله بطريق الحرمين مؤكدة عدم وجود تأخير من طرفها في الأعمال المناطة بها هناك.

وقال المهندس محمد أحمد الزهراني مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية أن جميع الأعمال المطلوبة هي ترحيل خط مياه 1400 ملم عن طريق قطار الحرمين بتقاطعه مع كبري الملك عبدالله ، وقد تم التحويل وباقي الشبكية على الخط القائم وهذه الشبكية ليس لها علاقة بتأخير الجسر. وقد تم جدولة تنفيذها مع المسئولين عن قطار الحرمين يوم 8 / 2 / 2017 وفي الختام، ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، وفقاً لما أوردته الرياض.

ويعد تقاطع جسر الملك عبد الله مع طريق الحرمين ضمن أكثر نقاط التواصل بين الاحياء شرق خط الحرمين وبقية أحياء جدة كثافة مرورية وجاء رد شركة المياه الوطنية على إثر تصريحات نشرتها عدد من الصحف على لسان مدير مشروع قطار الحرمين حمل فيها شركة المياه الوطنية مسؤولية تأخر الأعمال في الموقع.