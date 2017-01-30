مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن بدء التسجيل للدلالة

واس – فجر

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم بدء التسجيل للمشاركة في الدلالة لبيع الإبل في سوق المهرجان هذا العام من خلال الموقع الإلكتروني www.mzayeen.com ، كما يمكنهم مراجعة طلباتهم على الموقع نفسه، ويستمر التقديم من اليوم الاثنين 2 / 5 / 1438هـ – 30 / 1 / 2017م حتى 7 / 5 / 1438هـ – 4 / 1 / 2017م.

وأوضحت إدارة المهرجان في شروطها أنه يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً وأكثر، وأن يكون معروفاً بحسن الخلق والأمانة، وأن لا يكون عليه حكم قضائي قيد التنفيذ، كما أن وجود ترخيص ساري المفعول للدلالة في بيع الإبل من البلدية شرط أساسي، بالإضافة لكونه مكفولاً بكفالة معتبرة من شيخ الدلالين.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن التسجيل لا يعني قبول الطلب، فسيجري التواصل مع المسجلين المعتمدين لاحقاً للمشاركة تحت إدارة المهرجان في تقديم المزادات على الإبل سواء للمزاد الرسمي للمهرجان الذي وضعت له الإدارة سوقاً خاصاً به للإبل ذات القيمة العالية، أو للمزادات الأخرى التي يقيمها الراغبون في بيع إبلهم في محيط المهرجان.