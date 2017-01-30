الشورى يطالب بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض وراتب المستفيد

متابعات – فجر :

قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير هيئة مكافحة الفساد السنوي للعام المالي 36 ـ1437 بجلسة سرية الأسبوع المقبل، وفي الأربعاء بعد القادم يخضع للمناقشة التقرير السنوي الأخير لبنك التنمية الاجتماعية” التسليف سابقاً” وتوصيات لجنة الأسرة والشباب بالمجلس التي طالبت برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك، ولاحظت لجنة الأسرة أن تحسن نسب التحصيل وارتفاعها من 29 في المئة إلى 40 في المئة في عام التقرير 36 ـ1437، كما لاحظت أن معدل القروض الإنتاجية في سنة التقرير انخفض من 190 ألف إلى 126 ألف ورأت اللجنة رفع قيمة القرض من 60 ألف ورفع الحد الأعلى للراتب من 10 الآف إلى مستوى أعلى يفتح المجال أمام دخول شرائح أكثر وأكبر.