حملة خادم الحرمين تنجز 328 مشروعاً لتوفير مياه الشرب في باكستان

واس – فجر :

استكمالاً للدور الإنساني والجهود الخيرية التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وضمن سلسلة المشاريع الإنشائية التي تنفذها حملة خادم الحرمين لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق في مناطق مختلفة من باكستان لمساعدة المتضررين من الفيضانات والكوارث الطبيعية، أعلنت الحملة عن إنجاز 328 مشروعاً من مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة د.خالد العثماني اليوم أن هذه المشاريع تنوعت ما بين عمل إمدادات شبكات المياه وتركيب مضخات يدوية وحفر آبار إرتوازية وبناء خزانات للمياه وتركيب اجهزة لتنقية المياة مزودة بالطاقة الشمسية في المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات في 26 محافظة بجميع الأقاليم الباكستانية بتكلفة بلغت 14296657 ريال، حيث استفاد من المشروع ما يقارب مليون شخص، وأضاف أن هذه المشاريع تستهدف بشكل عام المتأثرين من الوضع الإنساني الحالي ومن شح مياه الشرب النقية نتيجة الأضرار التي لحقت بمصادر المياه وخاصة الآبار بسبب الفيضانات وتدهور الخدمات الصحية، مما نتج عنه تلوث البيئة وتفشي الأمراض والأوبئة.